Cristiano Ronaldo foi expulso após agredir Al-Bulayhi, do Al-Hilal, na Supercopa SauditaFayez Nureldine / AFP

Publicado 16/04/2024 13:40

Rio - O Comitê Disciplinar da Arábia Saudita rejeitou o recurso de Cristiano Ronaldo. Assim, manteve a decisão pela suspensão de dois jogos e multa de € 5 mil euros (cerca de R$ 28 mil na cotação atual) pela expulsão contra o Al-Hilal, no último dia 8, pela Supercopa Saudita.

Cristiano Ronaldo recebeu cartão vermelho direto por agredir o adversário Al-Bulayhi, do Al-Hilal, com uma cotovelada. O português reagiu depois do lateral impedir uma reposição com rapidez. O comportamento foi considerado "vergonhoso" pelo árbitro da partida.

A defesa do jogador enviou uma carta ao comitê alegando que a expulsão não foi justa, já que Cristiano Ronaldo tentou repor a bola com rapidez. Além da agressão, foi analisado o gesto de uma possível ação violenta do português contra o árbitro.

O Al-Nassr foi derrotado pelo Al-Hilal por 2 a 1 e amargou o vice-campeonato da Supercopa Saudita. Al-Dawsari e Malcom marcaram os gols do time comandado pelo técnico Jorge Jesus, enquanto Mané descontou para a equipe de Cristiano Ronaldo.