O ex-atacante Andriy Shevchenko é o presidente da Federação Ucraniana de FutebolAFP

Publicado 16/04/2024 12:27

Após assumir a federação de futebol da Ucrânia, em janeiro, o ídolo Andriy Shevchenko

adotou medidas polêmicas no esporte do país. A principal delas foi a implementação de um detector de mentiras para árbitros , o que defendeu em entrevista ao site 'The Athletic'.

"Nós vemos o polígrafo como uma oportunidade para obter mais informação e entender com quais árbitros nós podemos trabalhar. Estamos começando do zero", afirmou Shevchenko.

O objetivo alegado é combater a corrupção e casos de manipulação de partidas no futebol ucraniano. Para isso, a federação comandada pelo ex-atacante, que fez muito sucesso no Milan, obriga os árbitros a passarem por entrevistas através do polígrafo.



O aparelho avalia mudanças no corpo, como pressão sanguínea, respiração e suor para determinar se a pessoa diz a verdade ou não. Caso um árbitro seja reprovado no teste, ele fica impedido de trabalhar em jogos no país.

A utilização dos polígrafos nos árbitros de futebol segue uma proposta feita pelo Judiciário. Entretanto, a medida polêmica tem sido alvo de críticas por pessoas envolvidas com o futebol da Ucrânia.