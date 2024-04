Pep Guardiola - AFP

Publicado 16/04/2024 11:53

Inglaterra - Na véspera do duelo contra o Real Madrid por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, o treinador do City, Pep Guardiola, elogiou a equipe espanhol, mas afirmou que não teve uma possível eliminação em Manchester, nesta quarta-feira.

"Eu os respeito muito, mas não tenho medo. Elogio porque penso assim. Se não acreditam, digo que é um problema de vocês. Se pensam que tudo bem, então tudo bem. Se me vencerem, como já aconteceu muitas vezes, parabenizaremos e muita sorte para o futuro", afirmou em coletiva.

O espanhol analisou o confronto que se repete pela terceira vez consecutiva na competição. Na opinião de Guardiola, o Real Madrid teve mudanças, mas continua um rival complicado.

"Não diria que estou de acordo. Mas no ano passado, com diferentes jogadores, tinham um grande time. Benzema, Modric... Um time excepcional. Sei que quando digo coisas boas sobre o Real as pessoas não acreditam. Quando eu era jogador ou agora como treinador... As pessoas olham meus comentários, e eu não posso controlar isso", disse.