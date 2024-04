O ponteiro Douglas Souza em ação pela seleção brasileira de vôlei - Divulgação/ FIVB

Publicado 15/04/2024 20:10

Rio - O técnico Bernardinho anunciou, nesta segunda-feira (15), a primeira convocação da seleção brasileira masculina para a Liga das Nações de Vôlei. A principal novidade da lista seria Douglas Souza, mas o ponteiro recusou o chamado para voltar a vestir a camisa do Brasil.

Em suas redes sociais, Douglas disse que declinou o convite por acreditar que seu ciclo defendendo o Brasil já foi encerrado desde os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele agradeceu por ter sido lembrado, mas afirmou que continuará focado apenas no São José, seu atual clube.

"Minha decisão de não voltar já havia sido tomada desde os Jogos Olímpicos de Tóquio e não mudou. Eu já havia informado a CBV sobre essa decisão. Sou imensamente grato a todos que torcem por mim (...), mas meu ciclo com a camisa da seleção já foi encerrado", escreveu o jogador.

A lista de Bernardinho tem como principais surpresas as ausências do líbero Tales e do oposto Wallace. Na primeira chamada, o treinador convocou apenas já liberados da Superliga. Por isso, Darlan e Honorato, que ainda disputam as finais do torneio, só devem aparecer nas próximas convocações.



Veja a lista:

Ponteiros: Arthur Bento, Daniel Muniz e Paulo.



Levantadores: Brasília.



Opostos: Felipe Roque.



Centrais: Isac, Judson, Lucão e Otávio.



Líberos: Alê Elias e Maique.



Jogadores convidados: Gustavo Cardoso (levantador) e Maicon (ponteiro).

O Brasil fará sua estreia na Liga das Nações de vôlei contra Cuba, no dia 21 de maio, no Maracanãzinho. Itália, Argentina, Japão, Sérvia, Irã, Cuba e Alemanha completam a competição, que também terá etapas no Japão e nas Filipinas.