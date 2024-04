Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, em campo durante o jogo contra Al-Ain - Fayez Nureldine/AFP

Publicado 15/04/2024 19:55

Arábia Saudita - Expulso na partida contra o Al-Hilal, válida pela semifinal da Supercopa Saudita, Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr se manifestaram contra a punição dada ao português pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Saudita. O camisa 7 foi suspenso por dois jogos e multado em cinco mil euros (cerca de R$ 27,5 mil na cotação atual).

Cristiano levou o vermelho após atingir o lateral Al-Bulayhi com uma cotovelada. Junto da agressão, o comitê avaliou uma possível ação violenta do jogador contra o juíz da partida, onde ele faz um movimento de arremessar a bola no árbitro. Apesar de não ter feito, o ato influenciou na punição.

Segundo o Al-Riyadiya, veículo jornalístico árabe, Ronaldo e o Al-Nassr enviaram uma carta para o comitê disciplinar dizendo que a expulsão foi injusta pelo fato do atacante estar tentando reiniciar o jogo com rapidez, já que seu time estava perdendo a partida.

Caso a punição não seja revertida, o camisa 7 não jogará a partida contra o Al-Feiha, nesta sexta, às 12h (de Brasília). O clube saudita está a 12 pontos atrás do Al-Hilal, líder do campeonato.