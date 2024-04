Evan Ndicka recebeu alta do hospital nesta segunda (15) - Divulgação / Roma

Publicado 15/04/2024 17:31

Itália - Após sofrer um mal súbito durante a partida entre Udinese e Roma, no último domingo (14) , pelo Campeonato Italiano, o zagueiro Evan Ndicka, da equipe romanista, recebeu alta do hospital, em Udine. Ele ainda irá fazer uma bateria de exames complementares na capital do país.

Foram realizados exames cardiológicos de primeiro e segundo nível em Ndicka, que deram negativos para doenças cardíacas. De acordo com a Roma, em comunicado divulgado na manhã desta segunda (15), a situação médica do marfinense é compatível com um traumatismo torácico com mínimo pneumotórax esquerdo.

Evan Ndicka caiu no gramado aos 27 minutos do segundo tempo, quando foi rapidamente socorrido pelos médicos da partida. De acordo com o "Corriere Dello Sport", o pedido para o jogo ser suspenso partiu do técnico De Rossi, da Roma, após o mesmo ver o estado do seu atleta no vestiário. A Udinese aceitou o pedido prontamente, assim como a equipe de arbitragem.

De acordo com um comunicado da Serie A, a partida entre Udinese e Roma será retomada em uma data ainda a ser definida para que os minutos restantes sejam disputados.