Tande sofreu infarto aos 54 anosReprodução

Publicado 15/04/2024 16:30

Rio - O campeão olímpico Tande sofreu um infarto na última sexta-feira (12), no Rio de Janeiro. O ex-jogador de vôlei, de 54 anos, revelou que uma de suas artérias do coração chegou a ficar com 98% de entupimento, enquanto as outras duas ficaram com 78% e 73%, respectivamente.

Tande se recupera em um hospital no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o ex-jogador relatou que não se cuidou de forma adequada nos últimos quatro anos e que recebeu sinais do próprio corpo de que havia problemas. Ele ressaltou que, agora, está bem, e que deve voltar às atividades na próxima semana.

"Comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%. Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais (...) Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando", disse.

Tande disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, Atlanta em 1996 e Sydney em 2000. Ele foi medalhista de ouro em Barcelona, além de campeão da Liga Mundial de Vôlei em 1993. Após aposentar, também se aventurou como comentarista e apresentador na TV Globo.