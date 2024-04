Kleiton Lima pediu demissão do time feminino do Santos - Guilherme Greghi/Santos FC

Publicado 15/04/2024 14:14 | Atualizado 15/04/2024 14:23

São Paulo - Kleiton Lima não é mais técnico do Santos. Após uma série de protestos das jogadoras do clube e de outras equipes como Corinthians e Palmeiras, o treinador acusado de assédio moral e sexual pediu demissão para preservar sua família, sua integridade e o próprio clube.

Em nota oficial, o Santos alega que aceitou o pedido por se tratar de uma decisão pessoal e reiterou que o treinador, mesmo convicto de que não cometeu nenhum dos atos, entendeu que o afastamento era a melhor decisão no momento. O clube paulista confia que o assunto será definitivamente encerrado.

No ano passado, Kleiton Lima foi denunciado pelas jogadoras do Santos por assédio moral e sexual. Ao todo, foram 19. O treinador entregou o cargo após as denúncias. Após investigar o caso, o clube concluiu que as denúncias eram frágeis e promoveu o retorno do treinador, o que gerou protestos.

A decisão do retorno do treinador revoltou as jogadoras do Santos. Na reestreia do técnico, no clássico contra o Corinthians, atletas do time rival se manifestaram com as mãos nos ouvidos e na boca. No jogo entre Palmeiras e Avaí também houve um ato contra o treinador.