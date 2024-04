Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Fabio Souza/CBF

Publicado 15/04/2024 21:04

Rio - A seleção brasileira feminina terá calendário no Brasil como despedida antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe disputará dois amistosos na data Fifa entre 27 de maio e 4 de junho, com locais e rivais ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O elenco comandado por Arthur Elias também finalizará a preparação no Brasil antes da viagem para Paris, em janela dada pela Fifa de cerca de uma semana para organização. As informações foram confirmadas por Cris Gambaré, coordenadora de seleções femininas da CBF.

"O planejamento já estava acontecendo dentro do processo da SheBelieves. Nós estamos terminando todo o alinhamento, organograma e cronograma de todo o processo da próxima data Fifa. O amistoso vai acontecer no Brasil. Serão dois amistosos. Uma despedida antes das Olimpíadas. Mas logo depois tem outra data Fifa que vamos fazer de forma diferente", disse, ao site "ge".

A estreia da Seleção nos Jogos Olímpicos será contra a Nigéria, em Bordeaux, no dia 25 de julho. O segundo jogo, no dia 28, será contra o Japão, no Parque dos Príncipes. A partida contra a Espanha será três dias depois, novamente no Stade de Bordeaux. O Brasil está no Grupo C do torneio de futebol feminino.