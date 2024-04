Flamengo e Botafogo farão clássico pelas oitavas de final do NBB - Divulgação/Flamengo

Rio - Chegou ao fim a temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024 e todos os confrontos da primeira fase de playoffs estão definidos. A Liga Nacional detalhou o calendário do mata-mata melhor de três jogos, que terá clássico entre Botafogo e Flamengo, além de confronto equilibrado entre Vasco e Pinheiros.

O Flamengo fechou a primeira fase com a melhor campanha, de 31 vitórias e cinco derrotas, com o terceiro melhor desempenho ofensivo da competição. O Botafogo, por sua vez, ficou com a última vaga nos playoffs (16º), com 10 vitórias e 26 derrotas, e conta com Isaac Thornton, cestinha do NBB com 21,93 pontos de média. Confira as datas:

Jogo 1: 20/04 (sábado) – 19h30 – Botafogo x Flamengo – Oscar Zelaya

Jogo 2: 26/04 (sexta-feira) – 21h – Flamengo x Botafogo – Maracanãzinho

Jogo 3 (se necessário): 28/04 (domingo) – 18h – Flamengo x Botafogo – Maracanãzinho

Já pelos lados de São Januário, o Vasco fechou a classificação na quarta colocação em temporada brilhante sob o comando de Léo Figueiró. O Pinheiros, 13º geral, no entanto, leva para o confronto as duas vitórias sobre o Cruz-Maltino na temporada regular: 73 a 67 em São Paulo e 72 a 63 no Rio de Janeiro. Veja o calendário da série:

Jogo 1: 20/04 (sábado) – 17h10 – Pinheiros x Vasco – Henrique Villaboim

Jogo 2: 26/04 (sexta-feira) – 19h – Vasco x Pinheiros – São Januário

Jogo 3 (se necessário): 28/04 (domingo) – 11h – Vasco x Pinheiros – São Januário

Confira os outros confrontos das oitavas de final do NBB 2023/2024:

Sesi Franca (2º) x Mogi Basquete (15º)

Jogo 1: 18/04 (quinta-feira) – 21h – Mogi Basquete x Sesi Franca

Jogo 2: 22/04 (segunda-feira) – 21h – Sesi Franca x Mogi Basquete

Jogo 3(*): 24/04 (quarta-feira) – 19h – Sesi Franca x Mogi Basquete

Minas (3º) x União Corinthians (14º)

Jogo 1: 19/04 (sexta-feira) – 19h – União Corinthians x Minas – Arnão

Jogo 2: 23/04 (terça-feira) – 21h – Minas x União Corinthians – Arena UniBH

Jogo 3(*): 25/04 (quinta-feira) – 19h – Minas x União Corinthians – Arena UniBH

Bauru Basket (5º) x Pato Basquete (12º)

Jogo 1: 21/04 (domingo) – 16h30 – Pato Basquete x Bauru Basket – Sesi

Jogo 2: 27/04 (sábado) – 17h10 – Bauru Basket x Pato Basquete – Panela de Pressão

Jogo 3(*): 29/04 (segunda-feira) – 19h – Bauru Basket x Pato Basquete – Panela de Pressão

Unifacisa (6º) x São Paulo (11º)

Jogo 1: 19/04 (sexta-feira) – 21h – São Paulo x UNIFACISA – Dr. Antônio L N Galvão

Jogo 2: 23/04 (terça-feira) – 19h – UNIFACISA x São Paulo – Arena UNIFACISA

Jogo 3(*): 25/04 (quinta-feira) – 21h – UNIFACISA x São Paulo – Arena UNIFACISA

Paulistano (7º) x Corinthians (10º)

Jogo 1: 18/04 (quinta-feira) – 19h – Corinthians x Paulistano – Wlamir Marques

Jogo 2: 22/04 (segunda-feira) – 19h – Paulistano x Corinthians – Antônio Prado Junior

Jogo 3(*): 24/04 (quarta-feira) – 21h – Paulistano x Corinthians – Antônio Prado Junior

Fortaleza B.C. / CFO (8º) x Coop/São José Basketball (9º)

Jogo 1: 21/04 (domingo) – 18h30 – Coop/São José Basketball x Fortaleza B.C. / CFO – Linneu de Moura

Jogo 2: 27/04 (sábado) – 19h30 – Fortaleza B.C. / CFO x Coop/São José Basketball – CFO

Jogo 3(*): 29/04 (segunda-feira) – 21h – Fortaleza B.C. / CFO x Coop/São José Basketball – CFO