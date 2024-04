Jair Ventura é o técnico do Atlético-GO - Ingryd Oliveira/Atlético-GO

Publicado 15/04/2024 16:39

Rio - Após a derrota do Atlético-GO por 2 a 1 para o Flamengo, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão, o técnico Jair Ventura reclamou da arbitragem e já projetou o duelo com o Botafogo, na quinta-feira (18), às 21h30, no Nilton Santos. O comandante do Dragão terá problemas para montar o sistema defensivo de olho em seu reencontro com o Alvinegro.

Jair Ventura, que foi expulso e não estará à beira do gramado, também perdeu o zagueiro Alix Vinícius e o lateral-direito Maguinho, ambos por cartão vermelho, em lances que provocaram diversas reclamações por parte do clube goiano. Adriano, outra peça do miolo de zaga, deixou a partida contra o Flamengo lesionado.

"Agora vamos enfrentar um Botafogo fora de casa, dificílimo, sem três de uma linha de quatro. Então vou com menos três, menos o treinador, cinco amarelados pendurados. Ele (árbitro André Luiz Skettino) conseguiu atrapalhar não só hoje como os próximos jogos. Espero que alguém possa ver esses lances", reclamou Jair.

"Primeiro eu não posso fazer o jogo. Depois eu perdi três jogadores numa linha de quatro. Como eu não me sinto prejudicado? Lógico que eu estou. Qualquer equipe do mundo, que você tirar de quatro, três, você sente", finalizou.

Como Jair Ventura cumprirá suspensão, quem comandará o Atlético-GO diante do Botafogo será Emílio Faro, que trabalhou no Glorioso de 2011 a 2017 - primeiro como preparador físico e depois auxiliar na efetivação de Jair Ventura, a partir de 2016.

Assim como o Dragão, o Botafogo também perdeu na estreia no Brasileirão. Em Belo Horizonte, o time comandado pelo português Artur Jorge foi mal defensivamente e superado pelo Cruzeiro pelo placar de 3 a 2.