De la Cruz e Mateus Carvalho foram destaques da primeira rodada do BrasilerãoArte / Marcelo Cortes / CRF e Leandro Amorim / CRVG

Publicado 15/04/2024 15:21

Rio - Os meias Nicolás De la Cruz, do Flamengo, e Mateus Carvalho, do Vasco, foram dois dos quatro indicados ao prêmio de "Cara da Rodada", bonificação entregue ao melhor jogador da rodada do Campeonato Brasileiro.

Além dos dois jogadores, Lucas Silva, do Cruzeiro, e Pablo, do Athletico-PR, também concorrem à bonificação, que é feita por meio de votação popular, nas redes sociais do Brasileirão.

Por conta de seus bonitos gols, De la Cruz e Mateus Carvalho também concorrem ao prêmio de gol mais bonito da primeira rodada do Brasileirão. Além deles, Lucas Silva, do Cruzeiro, e Renato Kayzer, do Criciúma, também foram indicados.