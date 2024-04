Daniel Alves ao lado da advogada Inés Guardiola, deixou a prisão em 25 de março de 2024 - AFP

Daniel Alves ao lado da advogada Inés Guardiola, deixou a prisão em 25 de março de 2024AFP

Publicado 15/04/2024 14:29 | Atualizado 15/04/2024 14:30

ouviu um colega de profissão dizer que ela "hesitou muito".

A advogada de Daniel Alves no caso sobre a condenação por estupro na Espanha, Inés Guardiola, ficou em dúvida sobre aceitar o cliente brasileiro. É o que revela a revista ' Forbes', que

"Foi o próprio Alves quem a contatou após receber a sua recomendação de diversas partes", disse o advogado, que optou por falar em anonimato.



" A Inés coloca muito amor e muito profissionalismo em cada caso. É discreta e sincera. Fica um pouco sobrecarregada com a exposição midiática, mas entende que isso faz parte do caso", elogiou.

A tradicional publicação também informou que Inés Guardiola irá receber pelos seus serviços entre 50 mil e 150 mil euros (cerca de R$ 273 mil a R$ 820 mil). O alto valor vai depender de metas por objetivos no caso, acertados em contrato.



conseguir a liberdade provisória de Daniel Alves,

Alguns deles a advogada já obteve sucesso, como ao saiu da prisão , onde estava desde janeiro de 2023 , até aguardar que a Justiça espanhola tome uma decisão definitiva sobre a condenação de quatro anos e meio por estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona. O que pode levar meses.

Após o julgamento, todas as partes envolvidas (Daniel Alves, a vítima e o Ministério Público espanhol) entraram com recursos contra a decisão do tribunal catalão.