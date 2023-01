Aos 39 anos, Daniel Alves está preso em Barcelona e aguarda julgamento - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/01/2023 15:32

O lateral-direito Daniel Alves teve a prisão preventiva sem fiança ordenada nesta sexta-feira (20) pela juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona. O atleta compareceu voluntariamente para depor sobre as acusações de agressão sexual e acabou sendo detido. Ele nega todas as acusações.

A juíza acatou o pedido do Ministério Público, que havia requisitado a prisão do jogador de forma preventiva sem fiança. Em nota ao "ge", o Tribunal confirmou a situação.

"O Juizado de Instrução 15 de Barcelona recebeu hoje, como detido, o jogador Dani Alves, denunciado por uma mulher por um suposto delito de agressão sexual por fatos supostamente ocorridos em uma discoteca de Barcelona no mês passado de dezembro. A magristrada concordou com a PRISÃO PROVISÓRIA comunicada e sem fiança por uma causa aberta por delito de agressão sexual", afirma a nota.

O veterano jogador deve permanecer preso até o julgamento do caso, que deve ocorrer nos próximos dias - ainda não há data definida. De acordo com seu staff, o jogador viajou à Espanha para comparecer ao velório de sua sogra e, por vontade de própria e sem a presença de advogado, optou por depor sobre a acusação.

Daniel Alves, que atualmente defende o Pumas (MEX), tinha viagem marcada para retornar ao México nesta sexta-feira e se reapresentar ao seu clube, que declinou comentar sobre o caso. Agora, seu empresário, Fransérgio, está a caminho de Barcelona e embarca nesta sexta.

O atleta de 39 anos foi acusado de assédio sexual no dia 31 de dezembro por uma jovem, que afirmou que o jogador teria passado a mão por dentro de sua roupa durante uma festa no ano novo em uma casa noturna. O jogador confirmou que estava no dia e no local, mas nega com veemência as alegações.

Imagens obtidas pela emissora Antena3 do circuito interno da casa noturna mostram que Daniel Alves e a jovem mulher permaneceram juntos no banheiro unissex por cerca de 47 segundos. O jogador deixou o banheiro inicialmente e a jovem sai pouco depois, tendo uma crise de ansiedade.

Em declaração à emissora, Dani Alves rompeu o silêncio e se defendeu das alegações. Ele confirmou que esteve no local com outros amigos, mas que não conhece a mulher, além de negar as alegações.

"Gostaria de desmentir tudo. Estive nesse lugar, estive com mais pessoas, estive aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que gosto de dançar. Estava desfrutando, mas sem invadir o espaço dos demais. Quando você tem que ir ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá. Sinto muito, mas não sei quem é essa senhorita, não sei seu nome, não a conheço, nunca vi outra vez na minha vida. Em todos esses anos, nunca invadi um espaço de alguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher, com uma jovem que seja, por Deus... Já basta, porque estão machucando, sobretudo a quem é próximo a mim", afirmou.