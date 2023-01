Daniel Alves viajou do México, onde atua pelo Pumas, para a Espanha, onde é acusado de assédio sexual - Ulises Ruiz / AFP

Publicado 20/01/2023 18:18

Após a prisão decretada de Daniel Alves na Espanha por acusação de assédio sexual nesta sexta-feira (20), o jornal catalão El Periódico obteve acesso ao depoimento da mulher de 23 anos que denunciou a situação à justiça espanhola. O relato da jovem afirma, na verdade, que o lateral-direito lhe estuprou e agrediu fisicamente.

Todos os fatos ocorreram no dia 30 de dezembro. A vítima foi à boate acompanhada de dois amigos e eles foram convidados para a área VIP por um grupo de mexicanos. Primeiramente, eles teriam recusado o convite, mas após um novo convite, acabaram cedendo. Este foi o momento em que a jovem se encontrou com Daniel Alves, que estava com sua esposa e um casal de amigos.

O assédio teria começado quando o jogador chegou por trás da vítima e começou a dizer algumas palavras, que não foram compreendidas pela mulher. Logo, 'Dani teria segurado a mão da jovem e colocado em seu pênis por duas vezes', apesar de sua resistência. Então, 'o atleta apontou para uma porta, que ela desconhecia, e disse a ela para segui-lo'. O local apontado era o banheiro, que ela afirmou desconhecer.

Segundo ela, quando entendeu que se tratava de um banheiro, ela tentou sair e foi impedida pelo jogador. Então, segundo a vítima, 'Daniel Alves teria forçado a penetração contra sua vontade, além de ter dado tapas em seu rosto. Após a finalização do ato, ele ordenou que ela esperasse ele sair primeiro'. Todos os fatos relatados pela vítima antes e após o momento de entrarem no banheiro teriam sido confirmados pelos policiais responsáveis pelo caso com as imagens de segurança.

A mulher de 23 anos teria 'deixado o banheiro em estado de choque e, ao se deparar com uma amiga no setor vip, afirmou que eles deveriam ir embora do local'. Ao sair, começou a chorar e foi atendida por funcionários da boate, que a levaram a uma sala para ser atendida. Depois, ela foi transferida a um hospital local para passar por exames, e o laudo médico confirmou algumas lesões características de estupro e agressões.

O lateral-direito Daniel Alves teve a prisão preventiva sem fiança ordenada nesta sexta-feira (20) pela juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona. O atleta compareceu voluntariamente para depor sobre as acusações de agressão sexual e acabou sendo detido. Ele nega todas as acusações. A juíza acatou o pedido do Ministério Público, que havia pedido sua prisão nesta sexta-feira.

O veterano jogador deve permanecer preso até o julgamento do caso, que deve ocorrer nos próximos dias - ainda não há data definida. De acordo com seu staff, o jogador viajou à Espanha para comparecer ao velório de sua sogra e, por vontade de própria e sem a presença de advogado, optou por depor sobre a acusação.