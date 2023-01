Estádio Maracanã pode voltar a receber uma partida do Vasco como mandante - Tânia Rêgo/agência brasil

Publicado 20/01/2023 15:01

Adiado para 16 de fevereiro para que o Vasco possa utilizar o time titular, o clássico com o Botafogo pode ser no Maracanã. A diretoria do Gigante da Colina, mandante do jogo, entrou com um pedido na Ferj, que já aprovou a mudança. Falta agora um acordo com o consórcio que administra o estádio. formado por Flamengo e Fluminense.

Os dirigentes do Vasco mostram otimismo, segundo o site 'Ge', em conseguir alugar o Maracanã para o clássico. Pesa a favor o fato de não haver muitos jogos no estádio no período: somente dois marcados, nos dias 5 e 12 de fevereiro, ambos do Fluminense.



Em entrevista recente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixou as portas do Maracanã abertas para o Vasco e disse entender que o rival queria mandar alguns jogos no estádio.



A postura é diferente do ano passado, quando os dois clubes entraram em guerra quando os vascaínos forçaram para disputar jogos na Série B, e o consórcio quis impedir alegando que haveria muitos jogos no período, o que prejudicaria o gramado.



O Vasco conseguiu uma primeira decisão favorável, mas depois houve reclamação sobre o aluguel cobrado (contra Cruzeiro e Sport), superior ao que pagavam Flamengo e Fluminense. Em função de toda a discussão, o clube desistiu de mandar mais jogos no estádio.



Diante do imbróglio, o Vasco pretende entrar na disputa para gerir o Maracanã e já tem parceiro para conseguir o objetivo. O processo precisou ser adiado pelo governo do Rio de Janeiro por problemas no edital.