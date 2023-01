Juventus punida por fraude fiscal - ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Publicado 20/01/2023 20:08

A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta sexta-feira (20) a conclusão da investigação contra a Juventus e diversos dirigentes pela alegação de fraude fiscal. O clube foi julgado como culpado e punido com a retirada de 15 pontos no Campeonato Italiano, enquanto 11 dirigentes e ex-dirigentes do clube, incluindo o ex-presidente Andrea Agneli, foram suspensos por 24 meses.

Entre todos os dirigentes punidos, os principais nomes são os de Fabio Paratici (ex-diretor esportivo e atual diretor esportivo do Tottenham), o ex-diretor e ídolo do clube Pavel Nedved e o ex-presidente Andrea Agnelli. O primeiro foi suspenso por 30 meses, o ex-jogador foi suspenso por 8 meses e o ex-mandatário recebeu um gancho de 24 meses.

A punição acaba com o sonho da Juventus na briga pelo Campeonato Italiano. Antes da punição, a 'Velha Senhora' ocupava a segunda colocação e estava a 10 pontos da líder da Napoli. Agora, com 15 pontos a menos, a equipe de Turim despencou ao décimo lugar, com apenas 22 pontos.

Além da Juventus, outras equipes participaram das investigações. Sampdoria, Genoa, Parma, Empoli, o antigo Novara, Pisa, Pescara e Pro Vercelli passaram pelo crivo das investigações, mas acabaram absolvidos. Segundo a defesa da 'Velha Senhora', houve erro processual no caso, e pela ausência de 'fatos novos' em relação ao julgamento anterior, o resultado seria improcedente.