Daniel Alves não é mais jogador do PumasDivulgação/Pumas

Publicado 20/01/2023 19:03 | Atualizado 20/01/2023 19:08

No mesmo dia em que Daniel Alves foi preso pela acusação de agressão sexual em Barcelona, na Espanha, o Pumas anunciou a rescisão de contrato por justa causa com o jogador de 39 anos.



O presidente do clube mexicano, Leopoldo Silva, fez um pronunciamento à imprensa no início da noite desta sexta-feira (horário de Brasília).



"Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante da nossa instituição que atentem contra o espírito universitário e seus valores. Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique nossa filosofia de trabalho, que é exemplo ao longo da história na formação e desenvolvimento de jovens esportivos em nosso país", disse o dirigente, que leu o comunicado.



Contratado no segundo semestre do ano que vem para seguir em atividade de olho na Copa do Mundo do Catar, Daniel Alves disputou apenas 13 partidas pelo Pumas.



Entenda o caso



- Daniel Alves foi preso nesta sexta-feira (20) acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos.



- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.



- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".



- Depois, ele a levou ao banheiro. Segundo ela, o jogador a impediu de sair do local e "teria forçado a penetração contra sua vontade".



Imagens dos dois saindo do banheiro



- O canal catalão Antena3 informou que teve acesso às câmeras de segurança, que mostram os dois indo em direção ao banheiro, onde ficaram por 47 segundos. Daniel saiu pouco antes da jovem, que parecia sofrer de ansiedade.



- Após sair do banheiro, a jovem procurou os seguranças da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.



- Num primeiro momento, a jovem optou por não fazer denúncia contra o jogador. Mas no dia 4 de janeiro ela foi à polícia e o denunciou, dando início às investigações.



Investigação e prisão



- No dia 10, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e Daniel Alves, que sempre negou as acusações, prestou depoimento nesta sexta (20), assim como a jovem e uma testemunha. Ele voltou a negar o ocorrido, mas admitiu que teve contato consensual com a vítima.



- O Ministério Público da Espanha pediu a prisão provisória do jogador sem pagamento de fiança, e a juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15, acatou sob alegação. Segundo a AFP, um dos motivos foi o risco de fuga, já que Daniel Alves tem dupla cidadania e boa condição financeira.



- Daniel Alves foi encaminhado à penitenciária de Brians 1.