Júnior Santos acertou com o Fortaleza para a temporada de 2023Vinícius Palheta e Viktor Araújo/FEC

Publicado 20/01/2023 21:34

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (20) oficialmente a contratação do atacante Júnior Santos, adquirido em definitivo junto ao Sanfrecce Hiroshima. O atleta estava no Botafogo, mas o clube carioca não chegou a um acordo pela renovação do empréstimo e não aceitou comprar o jogador em definitivo.

Júnior Santos chega ao Fortaleza e assina contrato até o fim de 2025. Estima-se que a negociação custou cerca de 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões) para que o Tricolor de Aço adquirisse 100% dos direitos econômicos do atleta.

Esta será a segunda passagem de Júnior Santos no Tricolor de Aço. Em 2019, o atacante foi campeão pelo clube do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, sendo o artilheiro da última competição, marcando 10 gols em 27 jogos na temporada.

Júnior Santos chegou ao Botafogo no meio do ano de 2022 como parte dos investimentos do então recém-chegado John Textor para reforçar a equipe. Ele atuou em 15 partidas e marcou um gol e duas assistências, mas ganhou admiração da torcida alvinegra.