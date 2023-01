Memphis Depay foi anunciado como novo contratado do Atlético de Madrid - Atlético de Madrid/Divulgação

Publicado 20/01/2023 14:43

O Atlético de Madrid anunciou oficialmente nesta sexta-feira (20) a contratação do atacante Memphis Depay, holandês de 28 anos oriundo do Barcelona. Os 'Colchoneros' desembolsaram cerca de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) para concluir a negociação com o atleta, que assinou até 2025.

A negociação, segundo o "As", ainda deixou um gatilho futuro que pode ser ativado pelo Barcelona até o fim da temporada. O meia-atacante Yannick Carrasco foi incluído nas negociações e será liberado imediatamente por 20 milhões de euros caso o clube catalão decida contratá-lo.

Depay não vinha sendo aproveitado pelo treinador Xavi e estava encostado no elenco do Barcelona, já que tinha contrato somente até o fim da temporada. A ideia do clube catalão era de não negociar com o Atlético de Madrid mais um atleta e correr risco que ele tenha sucesso no rival, como aconteceu com David Villa, Luiz Suárez e Griezmann, por exemplo. No entanto, a vontade do jogador pesou.

Aos 28 anos, Depay atuou em apenas quatro partidas pelo Barcelona na temporada atual, marcando um gol.