Juventus punida por fraude fiscal - ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Juventus punida por fraude fiscal ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Publicado 20/01/2023 13:57

Espanha - Uma cena curiosa chamou a atenção na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, na última quinta-feira (19). O atacante Rodrygo foi substituido e se dirigiu direto ao banco de reservas, sem cumprimentar Carlo Ancelotti. O treinador não gostou da atitude, e foi reclamar com o brasileiro, dizendo: "Você tem que me cumprimentar".





pic.twitter.com/gV6NTdJacf — (@MMajeedSX) January 19, 2023 Pouco tempo depois, as câmeras de transmissão flagaram uma conversa entre Rodrygo e Ancelotti, onde o atacante brasileiro pede desculpas ao treinador. Pouco tempo depois, as câmeras de transmissão flagaram uma conversa entre Rodrygo e Ancelotti, onde o atacante brasileiro pede desculpas ao treinador.

"Sinto por ter sido um problema, é isso. Tenho claro que assim não vou conseguir nada. Posso fazer melhor", disse Rodrygo.

Na coletiva de imprensa após a partida, Carlo Ancelotti falou sobre a substituição e a conversa que teve com o brasileiro.

"A mudança de Rodrygo é porque ele estava um pouco cansado e eu preferi não arriscar. Ele não me cumprimentou porque acho que esqueceu, não vejo nenhum motivo. Disse a ele para não esquecer mais de cumprimentar quando for substituído", destacou.