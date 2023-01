Cristiano Ronaldo participou de amistoso entre o combinando de Al-Nassr e Al-Hilal contra o PSG de Messi - Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 20/01/2023 12:56

Depois de enfrentar o "rival" em amistoso na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo publicou uma foto ao lado de Messi e celebrou o reencontro com o argentino. Em seu perfil no Instagram, o português postou algumas imagens da partida, entre elas o abraço no campeão do mundo.

"Muito feliz de voltar ao campo, e na lista de gols. E bom rever alguns velhos amigos!", escreveu Cristiano Ronaldo em inglês.



O amistoso recheado de craques aconteceu na quinta-feira (19). O jogo colocou frente a frente o Paris Saint-Germain e um combinado dos dois times sauditas mais populares, Al-Nassr e Al-Hilal. No fim, vitória dos franceses por 5 a 4, com Messi marcando uma vez e o craque português, duas.



Essa foi a primeira partida de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, mas ainda não com a camisa do seu novo clube, o Al-Nassr. A estreia oficial do astro será neste domingo, às 14h30 (de Brasília), contra o Al-Ettifaq, clube onde joga o brasileiro Vitinho, ex-Flamengo, Internacional e Botafogo.