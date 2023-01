Riyad Mahrez deu show na virada do Manchester City contra o Tottenham por 4 a 2 - OLI SCARFF / AFP

Riyad Mahrez deu show na virada do Manchester City contra o Tottenham por 4 a 2OLI SCARFF / AFP

Publicado 19/01/2023 20:50

O Manchester City protagonizou uma incrível 'remontada' para vencer o Tottenham, em casa, nesta quinta-feira (19) pelo Campeonato Inglês. Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, os 'Citizens' comandaram uma reviravolta de quatro gols para vencer por 4 a 2.

O primeiro tempo da partida foi bastante morno, sem grandes lances dos dois times que se tornassem em algo mais efetivo. No entanto, a equipe de Pep Guardiola sofreu uma pane geral nos minutos finais. Primeiro, um erro bobo na saída de bola deixou Kulusevski livre para abrir o placar aos 44 minutos. Nos acréscimos, Harry Kane ganhou uma dividida na linha de fundo e chutou para o gol. Ederson espalmou, mas Emerson Royal apareceu rápido, de cabeça, para aproveitar o rebote e marcar o segundo.

Os Citizens voltaram com uma postura completamente diferente para a segunda etapa e decididos a mudar o resultado. Aos seis minutos, o argentino Julián Álvarez aproveitou uma dividida na área para fazer o primeiro. Foi quando Mahrez, grande estrela do jogo, apareceu. Ao receber belo lançamento na área, Riyad tocou sutilmente de cabeça para Haaland empatar. Aos 11 minutos, a virada: Mahrez fez um salseiro pela direita, chutou rasteiro e Lloris aceitou. O último saiu novamente dos pés do argelino, que aproveitou o erro de Lenglet para encobrir Lloris e dar números finais ao heróico triunfo do City.

A vitória lança o Manchester City aos 42 pontos e o mantém na busca do líder Arsenal, que tem cinco pontos a mais. O Tottenham permanece na quinta colocação com 33 pontos.