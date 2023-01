Lewandowski comemora seu segundo gol na goleada do Barcelona contra o Ceuta por 5 a 0, na Copa do Rei - JORGE GUERRERO / AFP

Publicado 19/01/2023 19:35

Utilizando titulares e reservas, o Barcelona jogou em ritmo de treino para golear o modesto AD Ceuta por 5 a 0, nesta quinta-feira (19), pelas oitavas de final da Copa do Rei. A vitória selou a classificação do time catalão para as quartas de final.

O primeiro tempo teve um amplo domínio com pouco ímpeto por parte do Barcelona, que fez com que o Ceuta conseguisse se segurar na partida. Quando os catalões decidiram ser agressivos no ataque, a porteira se abriu. Aos 40 minutos, Raphinha, que fez grande jogo, acertou um belo chute cruzado de fora da área para estufar as redes.

Mantendo o ritmo acelerado, o Barcelona fez o segundo logo aos quatro minutos, com belo passe de Kessié para Lewandowski. Aos 25, Ansu Fati partiu para cima do marcador e fez um belo gol no canto do goleiro. O quarto gol saiu dos pés de Kessié, enquanto Lewandowski fez o quinto, seu segundo no jogo, para fechar a conta.

Com o Barcelona classificado para as quartas de final, a organização da Copa do Rei fará o sorteiro na próxima sexta-feira (20) para definir os confrontos. Além do time catalão, Real Sociedad, Sevilla, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Osasuna, Valencia e Real Madrid também garantiram suas classificações.