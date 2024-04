Alexandre Mattos trabalhou no Vasco por 100 dias e foi responsável por nove contratações - Divulgação/Vasco

Publicado 15/04/2024 12:32

assinou contrato até o fim da temporada com o América-MG para ser o novo executivo de futebol do clube mineiro, que disputa a Série B do Brasileirão.

Menos de um mês depois da demissão no Vasco , Alexandre Mattos tem um novo clube. O dirigentecom o América-MG para ser o novo executivo de futebol do clube mineiro, que disputa a Série B do Brasileirão.

Em dezembro, ele deixou o Athletico-PR para acertar com o Vasco. Entretanto, a SAF vascaína decidiu pela demissão em 21 de março por

Esse é o terceiro clube de Mattos em seis meses.. Entretanto, a SAF vascaína decidiu pela demissão em 21 de março por "quebra de confiança"

Nos 100 dias em que esteve no comando do futebol do Cruz-Maltino, Mattos acumulou críticas à 777 Partners, dona de 70% da SAF, devido à burocracia para contratações, o que emperrava as negociações. O fim da relação veio após conversas vazadas do dirigente , nas quais explicava o processo lento e o quanto atrapalhava na busca por reforços.



No América-MG, ele retorna às origens, já que foi o primeiro clube onde trabalhou, em 2005.