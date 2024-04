Kamilla Cardoso foi draftada pelo Chicago Sky e jogará na WNBA - David Dow/AFP

Kamilla Cardoso foi draftada pelo Chicago Sky e jogará na WNBADavid Dow/AFP

Publicado 15/04/2024 22:41

EUA - Principal nome do basquete brasileiro no momento e tratada como uma das maiores promessas do mundo na última temporada, Kamilla Cardoso foi escolhida pelo Chicago Sky e jogará a WNBA no próximo ano. A pivô, de 22 anos, tem 2,01m de altura e é atual campeã da NCAA 2024 pelo South Carolina Gamecocks com o prêmio de melhor jogadora do torneio.

Antes mesmo do Draft da WNBA, Kamilla já havia se reunido com a franquia, que acenou com interesse em oferecer um contrato. A escolha da jogadora foi a melhor posição já alcançada por um atleta brasileiro nas principais ligas de basquete dos Estados Unidos, contando masculino e feminino.

Em sua última campanha pelo South Carolina, Kamilla foi o grande nome com média de 14 pontos e quase 10 rebotes por partida. Sua equipe terminou a temporada de maneira invicta.