Alexander Barboza, do Botafogo, foi expulso na derrota para o Cruzeiro - Divulgação/CBF

Alexander Barboza, do Botafogo, foi expulso na derrota para o CruzeiroDivulgação/CBF

Publicado 15/04/2024 20:36

Rio - O zagueiro Alexander Barboza ficou apenas seis minutos em campo na derrota do Botafogo por 3 a 2 para o Cruzeiro pela primeira rodada do Brasileirão. O argentino foi expulso após entrada dura em Matheus Pereira, em lance que precisou de recomendação do VAR para análise após cartão amarelo mostrado inicialmente. Nesta segunda-feira (15), a CBF divulgou a conversa entre a equipe de arbitragem.

Na jogada, já havia sido marcada uma falta para o Botafogo em Mateo Ponte. Na soba, Barboza deu um carrinho frontal e acertou o tornozelo do meia da Raposa com as travas da chuteira.

Isso lhe rendeu a advertência com amarelo aos 23 minutos. No entanto, o árbitro Matheus Delgado Candançan foi chamado para ir ao monitor do VAR após pouco mais de dois minutos de conversas com Rodrigo D'Alonso Ferreira, responsável pelo vídeo. Aos 26, Alexander Barboza foi expulso.

Mesmo após a expulsão, o Botafogo conseguiu atacar e chegou a empatar a partida com gol de Danilo Barbosa após cobrança de escanteio de Hugo. Aos 46, Rafael Elias marcou o gol que definiu o placar.

Ouça a conversa entre a arbitragem na expulsão de Alexander Barboza: