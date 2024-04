Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Artur JorgeVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2024 21:00 | Atualizado 15/04/2024 11:15

Minas Gerais - Em sua segunda derrota em sua segunda partida no comando do Botafogo, o treinador Artur Jorge ressaltou o comprometimento do Alvinegro na derrota pro 3 a 2 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O português afirmou que as circunstâncias do jogo foram cruéis para o clube carioca.

"Temos que tirar (de proveito) aquilo de positivo que hoje fizemos. E os jogadores tiveram uma tremenda disponibilidade, vontade de fazer as coisas bem feitas. Se entregaram em um jogo que, para nós, tinha muitas contrariedades. E quando é assim é sempre mais difícil porque o contexto não nos foi favorável", afirmou.

Artur Jorge lamentou a perda de Marlon Freitas, que saiu da partida por conta de uma concussão, e também os gols perdidos pelo Botafogo no Mineirão.

"Abrimos o placar, depois perdemos o Marlon muito cedo e iniciamos a segunda parte com duas oportunidades muito claras para poder fazer novamente o gol. Uma delas, inclusive, sem goleiro, e depois, em outra situação, ficamos com um jogador a menos. Muitas contrariedades que essa equipe teve que lutar, e fez isso até o fim", disse.