Danilo Barbosa - Vitor Silva / Botafogo

Danilo BarbosaVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/04/2024 20:00 | Atualizado 15/04/2024 11:15

Minas Gerais - Derrotado por 3 a 2 na estreia do Brasileiro, o Botafogo lutou bastante em Minas Gerais, na partida contra o Cruzeiro. Um dos autores dos gols do Alvinegro na partida, Danilo Barbosa destacou a luta alvinegra e lamentou o gol sofrido no fim do confronto diante dos mineiros.

"Estreia contra uma equipe qualificada. O Botafogo esteve muito bem no jogo, tivemos chances importantes, mas acabou faltando eficácia. Mas precisamos ressaltar nossa luta, mesmo com um a menos conseguimos disputar a partida, mas acabamos levando um gol nos acréscimos e saímos sem somar pontos", disse.

Botafogo e Cruzeiro fizeram uma partida movimentada em Belo Horizonte. Os cariocas saíram na frente, mas acabaram tendo um jogador expulso na segunda etapa e sofreram a virada perdendo por 3 a 2 na primeira partida do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares e Danilo Barbosa fizeram os gols alvinegros na partida. Lucas Silva, Rafa Silva e Rafael Elias marcaram para a Raposa.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Atlético-GO, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O Cruzeiro joga um dia antes contra o Fortaleza, no Castelão, às 20 horas (de Brasília).