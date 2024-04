Artur Jorge - Arthur Barreto/Botafogo

Artur JorgeArthur Barreto/Botafogo

Publicado 13/04/2024 14:45

Rio - Pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo terá um treinador português iniciando o Campeonato Brasileiro. Artur Jorge, de 52 anos, que fez sua estreia na derrota para a LDU, em Quito, pela Libertadores, irá encarar um cenário diferente de Luís Castro, que foi responsável por começar as duas últimas edições de Série A no comando do Alvinegro.

Em 2022, Luís Castro era recém-chegado ao Botafogo. A SAF havia assumido o controle do futebol poucos meses antes. Com uma equipe praticamente nova, o clube carioca voltava para a Série A, após o título da Série B no ano anterior. Sem muita expectativa fez uma campanha de meio de tabela.

No ano passado, o Botafogo iniciou a competição com uma perspectiva de buscar uma vaga na Libertadores, porém, Luís Castro conduziu a equipe ao melhor primeiro turno da história do Brasileiro. Posteriormente, o português trocou o Alvinegro pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, e a equipe sofreu uma derrocada no segundo turno da Série A, perdendo o título e terminando a competição em quinto lugar.

Além de Luís Castro e de Artur Jorge, Bruno Lage foi outro português a comandar o Botafogo recentemente, mas o treinador não iniciou um Brasileiro no comando e ficou pouco tempo. Ex-treinador do Braga, o atual técnico alvinegro terá a responsabilidade de comandar o Alvinegro em uma temporada com aspirações maiores.