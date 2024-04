Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Artur JorgeVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2024 07:50 | Atualizado 12/04/2024 07:51

Rio - Com duas derrotas nos dois primeiros jogos da fase de grupos, o Botafogo vive uma situação complicada na Libertadores. Porém, o Alvinegro tem na história da competição, alguns exemplos de clubes que começaram mal e conseguiram avançar para as oitavas de finais. Um deles em especial, um rival do Rio, chegou inclusive ao título inédito, meta que o Glorioso tem para 2024.

Em sua campanha vitoriosa em 1998, o Vasco começou na Libertadores perdendo para o Chivas, do México, e para o Grêmio. Depois se recuperou, somou duas vitórias e dois empates e se classificou em segundo lugar do grupo para as oitavas de finais. No mata-mata, o Cruz-Maltino embalou e conquistou o título inédito. No ano anterior, o mesmo havia acontecido com o Cruzeiro. A Raposa perdeu para Grêmio e Sporting Cristal, do Peru, nas duas primeiras partidas, mas depois engatou três vitórias e se classificou na segunda colocação. Posteriormente, os mineiros conquistaram o bicampeonato da Libertadores.



No atual modelo de disputa da competição, três clubes brasileiros conseguiram se classificar após um começo com duas derrotas. Em 2009, o Palmeiras perdeu para a LDU, do Equador, e para o Colo Colo, do Chile, e acabou se recuperando após somar 10 pontos em quatro jogos, classificando-se em segundo na sua chave. O Verdão parou nas quartas de finais da competição. Em 2015, o Atlético-MG somou nenhum ponto em dois jogos, mas conseguiu avançar em segundo lugar, após conquistar nove pontos. Acabou eliminado nas quartas de final. Em 2022, o Fortaleza teve um péssimo começo, perdeu os dois primeiros confrontos, mas avançou em segundo com 10 pontos, caindo nas oitavas de finais. E no ano passado, novamente, o Galo perdeu seus dois primeiros jogos, mas se classificou em segundo lugar com 10 pontos, e acabou eliminado nas oitavas de finais.



Atualmente, o Alvinegro está na lanterna da sua chave com nenhum ponto somado. O clube carioca terá mais dois jogos em casa (contra LDU e Universitário) e dois fora (contra Universitário e LDU). Para obter a classificação, o Botafogo não pode se dar ao luxo de perder pontos e tem os dois próximos jogos, que acontecem no Rio de Janeiro, como importantíssimos para buscar a classificação.