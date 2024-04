Marlon Freitas, do Botafogo, em ação contra a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2024 22:50

"Foi bem tranquilo. Fizemos um bom jogo, fisicamente estávamos muito bem. Não faltou entrega, não faltou dedicação. O que faltou foi um pouco mais de eficiência para podermos sair daqui com um resultado melhor", disse Marlon Freitas.

O jogador também viu um bom segundo tempo do Botafogo, mas voltou a mencionar problemas de eficiência. Por fim, virou a chave para o próximo compromisso do Glorioso na Libertadores, que será contra o Universtario (PER), no dia 24.

"Fizemos um segundo tempo muito bom, onde colocamos a LDU atrás da linha da bola. Acho que faltou um pouquinho mais de eficiência, a gente ser um pouco mais eficiente no último terço, mas é trabalhar, levantar a cabeça e se unir para a gente poder conquistar nosso objetivo no próximo jogo, em casa".