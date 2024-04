Gatito Fernández é o goleiro titular do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Gatito Fernández é o goleiro titular do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2024 21:51 | Atualizado 11/04/2024 21:52

Equador - Gatito analisou a derrota do Botafogo para a LDU por 1 a 0 no Estádio Rodrigo Paz Delgado , nesta quinta-feira, 11, pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. Na entrevista pós-jogo ainda no gramado, o goleiro lamentou o resultado e disse que o time foi a Quito em busca da vitória. Ele ainda destacou o gol sofrido aos quatro minutos do primeiro tempo e a falta de efetividade do Alvinegro.

"Estamos muito tristes, porque viemos buscar a vitória e não conseguimos. Sabíamos da dificuldade de jogar aqui, sofremos um gol muito cedo. Depois, conseguimos criar algumas oportunidades, mas sem efetividade para conseguir o gol", disse Gatito.

Com o resultado, o Botafogo segue zerado e na lanterna do grupo. Já a LDU soma três pontos e aparece na terceira colocação.

"Conseguimos ter a bola, por esse motivo sofremos menos (no segundo tempo), mas também não conseguimos criar as oportunidades que gostaríamos", concluiu o goleiro.





Agenda

Agora, o time de Artur Jorge vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo, às 17h, no Mineirão. O próximo jogo na Libertadores será apenas no dia 24, contra o Universitario (PER).