Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como 'Casablanca', será o palco da partida entre LDU e Botafogo - Reprodução / X

Publicado 11/04/2024 10:30 | Atualizado 11/04/2024 10:30

Rio - Jogar na altitude não é fácil. Vencer é algo é raro para os brasileiros. Quando o adversário é a LDU, do Equador, a missão se torna ainda mais complicada. Na estreia do técnico português Artur Jorge, o Botafogo encara o time equatoriano, nesta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, e busca um feito quase inédito.

Poucas vezes um time brasileiro venceu a LDU na altitude de Quito. A capital equatoriana fica a 2.850 metros acima do nível do mar. O último clube do Brasil que encarou os equatorianos foi o Fluminense, pela Recopa de 2024, e foi derrotado por 1 a 0 no Estádio Rodrigo Paz. O Tricolor, no entanto, conseguiu reverter o placar com a vitória por 2 a 0 no Maracanã, e sagrou-se campeão.

O Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como "Casa Blanca", é um alçapão de brasileiros. Apenas seis clubes conseguiram vencer no local. O último foi o Flamengo, por 3 a 2, em 2021. Além do Rubro-Negro, os outros brazucas que triunfaram contra a LDU em Quito foram Cruzeiro (3 a 1 em 1976), Corinthians (2 a 0 em 2000), Sport (3 a 2 em 2009), Grêmio (3 a 2 em 2016) e Santos (2 a 1 em 2020).

Mesmo empatar lá é difícil. Aconteceu somente quatro vezes: Santos (2 a 2 em 1998), Fluminense (0 a 0 em 2008), Atlético-GO (1 a 1 em 2022) e o próprio Botafogo (0 a 0 no ano passado). Porém, o Glorioso também não venceu os equatorianos no Nilton Santos — a partida terminou novamente empatada sem gols.

O Botafogo foi o único dos últimos quatro brasileiros que não foi derrotado pela LDU. Ainda no ano passado, o time equatoriano venceu o São Paulo por 2 a 1 em Quito e, depois, confirmou a classificação à semifinal com a vitória nos pênaltis no Morumbis. Já na decisão, venceu o Fortaleza, nos pênaltis. Por fim, venceu o Fluminense por 1 a 0, pela ida da Recopa, mas terminou vice-campeã.

Aliás, o vice diante do Fluminense na Recopa marcou a primeira derrota da LDU em finais continentais contra brasileiros. Em 2008 e 2009, foi algoz do próprio Flu nas decisões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Ainda em 2009, venceu o Internacional na Recopa, com direito a vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre. Por fim, também derrotou o Fortaleza na final da Sul-Americana em 2023.