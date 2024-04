Artur Jorge, do Botafogo, orienta o time durante treino - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge, do Botafogo, orienta o time durante treinoVítor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2024 08:35 | Atualizado 10/04/2024 09:40

Equador - A partida contra a LDU, válida pela Libertadores, marca a estreia do técnico Artur Jorge à frente do Botafogo. Após perder na primeira rodada da fase de grupos , o Glorioso busca se recuperar na competição e pontuar diante da equipe de Quito. Para isso, o treinador precisará: fazer o time superar a dificuldade que é jogar na altitude; corrigir o sistema defensivo; e montar a equipe em meio aos desfalques.

O primeiro desafio será a altitude, que é um trunfo da LDU. A cidade de Quito, onde acontece a partida, fica a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. A elevação costuma a afetar os jogadores que não estão acostumados a atuar por lá.



"Nós não temos esta altitude na Europa, temos que nos readaptar. Tiago Lopes (preparador físico) tem essa responsabilidade, vai trabalhar com os departamentos de saúde e de desempenho para que possamos minimizar o impacto que essa altitude traz. A única forma de estarmos preparados era estarmos a viver lá ou treinar lá. Neste momento, é minimizar aquilo que é o impacto", pontuou Artur Jorge, na entrevista coletiva de apresentação

Além disso, o treinador precisará fazer ajustes para corrigir o sistema defensivo alvinegro. O setor tem sido um dos grandes problemas do Botafogo até aqui na temporada. Em 20 jogos, o Glorioso já sofreu 19 gols.

Para completar, Artur Jorge terá baixas importantes para o confronto . O lateral Rafael, o meia Eduardo e o meia-atacante Savarino sequer viajaram com o grupo para Quito. Outro que está fora é o lateral-direito Damián Suárez.

A baixa deste último, porém, não é novidade. O uruguaio precisa cumprir a segunda partida de suspensão devido ao cartão vermelho que levou no jogo da volta da terceira fase preliminar, contra o Red Bull Bragantino. O regulamento da Conmebol prevê pena automática de duas partidas de suspensão para expulsões diretas.

Dessa forma, o jovem Mateo Ponte, de apenas 20 anos, é a única opção para fazer a lateral direita. No meio, o recém-chegado Óscar Romero faz a função de Eduardo. Outra alternativa seria atuar com três volantes. No ataque, Jeffinho pode jogar na mesma posição de Savarino. Colocar Junior Santos no lado esquerdo para permitir a entrada de Luiz Henrique na direita também é uma possibilidade.

Agenda

O Botafogo enfrentará a LDU nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores 2024.