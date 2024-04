Recepção da família de Luis Segovia, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2024 15:08

Equador - A chegada do Botafogo a Quito foi especial para Luis Segovia. Isso porque a família do zagueiro, que é natural da cidade equatoriana, marcou presença no aeroporto para recepcioná-lo. Confira no vídeo abaixo:

Mais detalhes da viagem alvinegra para o Equador. Quinta-feira é dia de Conmebol Libertadores! #VamosBOTAFOGO



Vídeo completo na Botafogo TV: https://t.co/GwWfUusgiS pic.twitter.com/RD4mr8pOa2 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 10, 2024

Em janeiro deste ano, retornou ao Alvinegro . Recuperado de uma lesão no joelho , o zagueiro equatoriano voltou a ficar à disposição do time, agora comandado por Artur Jorge.

O Botafogo enfrentará a LDU nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores 2024.