Artur Jorge, do Botafogo, orienta o time durante treinoVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2024 13:54

Rio - Artur Jorge está liberado para fazer sua estreia pelo Botafogo. O treinador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta quinta-feira (11) e estará à beira do campo logo mais, às 19h (de Brasília), contra a LDU, em Quito, pela Libertadores.

Artur Jorge chegou ao Rio de Janeiro no último dia 3, mas foi anunciado e comandou seu primeiro treino apenas dois dias depois. O técnico tinha contrato com o Braga, de Portugal, até junho de 2025, mas o projeto esportivo de John Textor o agradou logo no primeiro contato. Para quebrar o vínculo com os portugueses, o Botafogo desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões).



O português chega acompanhado de Franclim Carvalho (Auxiliar Técnico), João Cardoso (Auxiliar Técnico), Andre Cunha (Analista de Desempenho) e Tiago Lopes (Preparador Físico). O contrato é válido até o fim de 2025.

O jogo contra a LDU é de extrema importância para o Botafogo. O time alvinegro foi derrotado em casa na primeira rodada, pelo Junior Barranquilla, e precisa pontuar para não se complicar no Grupo D da Libertadores.