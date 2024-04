Patrick de Paula disputou um jogo pelo Botafogo em 2024, em 31 de março, contra o Boavista - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2024 12:21

Patrick de Paula está entre os relacionados do Botafogo que viajaram a Quito, para, e pode reestrear na Libertadores. De volta aos gramados após mais de um ano parado por causa de grave lesão no joelho esquerdo, o volante não escondeu a satisfação de voltar a fazer parte da delegação em uma partida importante."Valorizo muito essa competição, assim como todo o grupo e o Botafogo. Fico muito feliz de poder estar de volta, atuar, viajar com os companheiros e sentir essa nova sensação após tanto tempo longe. Viemos buscar os três pontos, vamos atrás disso. Vai ser difícil, competitivo, mas vamos botar nossa ideia de jogo, nosso plano, para executar bem", afirmou à Botafogo TV.