Danilo Barbosa, do Botafogo, em ação contra a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Danilo Barbosa, do Botafogo, em ação contra a LDUVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2024 20:57

Equador - O sistema defensivo voltou a mostrar problemas, e o Botafogo não conseguiu pontuar contra a LDU, de Quito, na noite desta quinta-feira, 11. Com um gol de Alzugaray logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Alvinegro perdeu para a equipe equatoriana por 1 a 0 no Estádio Rodrigo Paz Delgado, localizado a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, marcou a estreia do técnico português Artur Jorge à frente do Glorioso.

fotogaleria

Com o resultado, o Botafogo segue zerado e na lanterna do grupo. Já a LDU soma três pontos e aparece na terceira colocação.

Agora, o time vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo, às 17h, no Mineirão. O próximo jogo na Libertadores será apenas no dia 24, contra o Universitario (PER).

O JOGO

O Botafogo sofreu no primeiro tempo e se complicou na partida poucos minutos após o apito do árbitro Andrés Matonte. Isso porque a LDU abriu o placar logo aos quatro minutos. Após uma cobrança de lateral em direção a área, Estrada fez bem o pivô, e a bola caiu nos pés de Arce. O atacante foi solidário e acionou Alzugaray, que estava livre de marcação e finalizou para balançar as redes.

A equipe do técnico Artur Jorge pareceu não sentir o gol e encontrava espaços para atacar. No entanto, errava muitos passes - seja pelo timing da jogada, seja pela força colocada na bola. Assim, não conseguiu furar a defesa equatoriana.



A partir dos 25 minutos, a LDU cresceu de vez na partida, chegou várias vezes com facilidade e empilhou chances claras de gol, mas faltou capricho na conclusão. Quando o time equatoriano calibrou o pé, balançou as redes com Estrada. Entretanto, para sorte do Glorioso, o lance foi anulado por um impedimento milimétrico.

No segundo tempo, o Botafogo voltou com outra postura. A equipe teve controle e conseguiu trabalhar a bola com calma. Nesse cenário, construiu pelo menos três boas chances. Esse momento de superioridade, porém, durou apenas 15 minutos.

Depois disso, a LDU conseguiu equilibrar as ações da partida e trazer perigo. Os equatorianos chegaram e reclamar de um pênalti após um possível toque de mão de Tchê Tchê dentro da área, mas o VAR não viu irregularidade no lance.

O Botafogo não deixou de buscar o gol, e o técnico Artur Jorge promoveu substituições para deixar a equipe mais ofensiva. O Glorioso, todavia, já não tinha o mesmo gás de outrora. O gás acabou na reta final, e o time saiu de campo com a derrota.

FICHA TÉCNICA

LDU x Botafogo



Data e Hora: 11/4/2024, às 19h

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Árbitro: Andres Matonte (URU)



Cartões amarelos: Facundo Rodríguez, Villamíl e Jhojan Julio (LDU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Alzugaray (1-0) (04'/1ºT)

LDU (Técnico: Josep Alcácer)

Alexander Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Angulo (Villamíl, 15'/1ºT), Piovi, Alzugaray (Romero, 42'/2ºT) e Estupiñan (Jhojan Julio, 14'/2ºT); Michael Estrada (González, 14'/2ºT) e Alex Arce.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

Gatito Fernández; Mateo Ponte (Gregore, 34'/2ºT), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo (Raí, 34'/2ºT); Danilo Barbosa (Tchê Tchê), Marlon Freitas, Jeffinho (Romero, 18'/2ºT) e Luiz Henrique (Matheus Nascimento, 26'/2ºT); Júnior Santos e Tiquinho Soares.