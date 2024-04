O último jogo entre Botafogo e Cruzeiro terminou empatado em 0 a 0 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/04/2024 11:59

Rio - O Botafogo fará sua estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (14), quando vaí até o Mineirão, em Belo Horizonte, enfrentar o Cruzeiro, às 17h. O Alvinegro tenta superar um retrospecto bem desfavorável contra a Raposa: o clube carioca não vence o mineiro há quase oito anos.

A última vez que o Botafogo triunfou sobre o Cruzeiro foi em 2016, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Naquela ocasião, o Alvinegro venceu a Raposa por 2 a 0 no Mineirão, com gols marcados por Gustavo Canales e Camilo.

Desde então, Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram 11 vezes, seja pela Série A e Série B do Brasileirão, ou pela Copa do Brasil. A Raposa venceu três desses duelos, e as equipes empataram em oito ocasiões.

As últimas duas vezes que Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram foram no Campeonato Brasileiro do ano passado. Em ambos os jogos, válidos pelas 18ª e 37ª rodadas daquela edição do Brasileirão, as equipes empataram por 0 a 0.