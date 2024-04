Artur Jorge planeja manutenção do 4-4-2 no Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2024 17:45

Treinador do Botafogo , o português Artur Jorge deve manter o novo esquema tático da equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro. A ideia do comandante é escalar o time baseado no 4-4-2, como foi na derrota para a LDU, por 1 a 0, na última quinta-feira (11) , pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O técnico, que estreou nesta semana, utiliza a formação praticamente desde o primeiro dia de trabalho no Botafogo.



Entretanto, mudanças na escalação podem ocorrer para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra viajou diretamente de Quito para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, às 17h (de Brasília), no próximo domingo (14), no Mineirão.

Os jogadores terão somente um treino de fato antes do duelo, já que se recompõem fisicamente nesta sexta-feira. Segundo o 'ge', o Botafogo deve entrar em campo com: Gatito Fernández; Ponte, Lucas Halter, Barboza (Bastos) e Hugo; Luiz Henrique, Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Tchê Tchê) e Jeffinho (Romero); Júnior Santos e Tiquinho Soares.