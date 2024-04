Rafael, do Botafogo, em ação na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/04/2024 17:26 | Atualizado 13/04/2024 17:28

Rio - O lateral Rafael sofreu uma fratura por estresse na patela do joelho esquerdo. Em nota, o Botafogo confirmou a lesão e anunciou que a previsão de retorno do jogador é de oito semanas.

"O atleta foi submetido a exames de imagem no joelho esquerdo, que confirmou fratura por estresse na patela. Rafael já iniciou tratamento e a previsão de retorno é de oito semanas", diz a nota do Alvinegro.