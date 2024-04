Igor Jesus fez dez gols e deu duas assistências nos últimos dez jogos pelo Shabab Al-Ahli - Divulgação / Shabab Al-Ahli

Publicado 14/04/2024 09:45 | Atualizado 14/04/2024 09:47

Emirados Árabes - Futuro reforço do Botafogo , o atacante Igor Jesus tem sido destaque do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele marcou dez gols e deu duas assistências nos últimos dez jogos da equipe. O camisa 99 já tem pré-contrato assinado com o Alvinegro e reforçará o time no segundo semestre deste ano.

No último sábado (13), inclusive, Igor Jesus foi o responsável por mandar a bola para as redes no fim da segunda etapa, garantir a vitória por 2 a 1 e o título da Super Shield, em Dubai. Ele marcou de cabeça para deixar o Shabab Al-Ahli com as mãos na taça.

Em fase iluminada, o centroavante fez gols nos últimos quatro jogos do clube árabe.

No Botafogo, Igor Jesus chegará para disputar posição com Tiquinho Soares, atual centroavante titular. Outra opção para Artur Jorge seria colocá-los lado a lado, em um esquema tático com dois atacantes.