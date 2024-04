Rafael Cabral é o goleiro titular do Cruzeiro desde a disputa da Série B, em 2022 - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 14/04/2024 11:10 | Atualizado 14/04/2024 11:26

Belo Horizonte - O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 17h (de Brasília), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O goleiro Rafael Cabral, dono da posição no time mineiro, pode ser desfalque para o duelo.

Ele negocia a saída do clube neste momento e, apesar de ter sido relacionado para o jogo, não se concentrou com o restante do elenco na Toca da Raposa. De acordo com a 'Goal', o goleiro deve retornar ao Santos.

Caso Rafael não entre em campo, Anderson será o titular da equipe contra o Botafogo, com Léo Aragão ficando no banco de reservas.

Desafio no Mineirão

Para estrear com o pé direito no Brasileirão, o Alvinegro precisará quebrar um tabu de quase oito anos sem vencer o Cruzeiro . Nos últimos 11 confrontos, foram oito empates e três vitórias do Cabuloso.

Momento conturbado em ambos os lados

As duas equipes não vivem bom momento. O Botafogo vem de duas derrotas na fase de grupos da Libertadores da América, sendo uma no Nilton Santos e, outra, na altitude de Quito.

Já o Cruzeiro não vence há quatro jogos. Foram três empates e uma derrota - para o Atlético-MG. Na semana passada, o Cabuloso enfrentou o Alianza, da Colômbia, abriu 3 a 0 no placar, e cedeu o empate no último lance da partida.

Novos comandantes