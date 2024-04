Fernando Seabra é o novo técnico do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 09/04/2024 19:29

Belo Horizonte - Adversário do Botafogo no domingo (14) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (9) Fernando Seabra como novo treinador da equipe. Ele volta ao clube após dois meses da transferência para o Red Bull Bragantino para ocupar a vaga deixada por Nicolás Lacramón, demitido após o vice do Estadual.

Seabra trabalhou como técnico da equipe sub-20 da Raposa e esteve ao lado de Paulo Autuori na reta final do Brasileirão de 2023 como interino. Ao fim do torneio, a diretoria da SAF comandada por Ronaldo Fenômeno chegou a cogitar aa efetivação, mas optou por Lacramón.

Em janeiro, Fernando Seabra acertou sua ida para o Red Bull Bragantino para dirigir a equipe sub-23, que acabara de perder o então treinador Fabio Matias para o Botafogo. Por lá, foram 15 jogos, com oito vitórias e campanha até as quartas de final da Série A3 do Paulistão.

O Cruzeiro recebe o Botafogo no domingo, no Mineirão, às 17h (de Brasília) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.