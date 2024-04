Lance do jogo entre Real Madrid e Manchester City - Javier Soriano / AFP

Publicado 09/04/2024 17:55

Espanha - Em um confronto eletrizante marcado por golaços e viradas, Real Madrid e Manchester City empataram por 3 a 3 no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira, 9, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Bernardo Silva abriu o placar logo cedo para os Citizens, mas Rubén Dias (contra) e Rodrygo deixaram o Real em vantagem. Na etapa complementar, Foden e Gvardiol recolocaram os ingleses na frente. Pouco depois, Valverde apareceu para deixar tudo igual no marcador e dar números finais ao jogo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17 de abril (quarta-feira), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium. Um novo empate forçará a prorrogação.

RESUMÃO

Real Madrid e Manchester City protagonizaram um grande jogo no Santiago Bernabéu. Logo aos dois minutos, Bernardo Silva surpreendeu o goleiro Lunin ao cobrar uma falta diretamente para o gol e abriu o placar para os ingleses.

O time merengue não se abateu e buscou a virada pouco depois. Aos 12, Camavinga finalizou de fora da área, a bola desviou em Rubén Dias e matou o goleiro Ortega. Aos 14, Vini Jr descolou ótimo lançamento para Rodrygo, que invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou para fazer o segundo do Real.

A partida seguiu animada, e nenhuma das duas equipes tirou o pé do acelerador. Entretanto, o City calibrou o pé na etapa complementar e construiu a virada com dois golaços.

Depois de uma boa troca de passes aos 21 minutos, Foden recebeu livre na entrada da área e mandou uma bola no ângulo, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Lunin. Aos 26, foi a vez do zagueiro Gvardiol acertar um chutaço de fora da área para virar o jogo.



O Real Madrid tomou um verdadeiro banho de água fria, mas se recusou a perder e, aos 34 minutos, buscou o empate. Modric avançou pelo meio de campo e tocou para Vini Jr, que cruzou na medida para Valverde. O uruguaio pegou firme na bola e deixou tudo igual no marcador.