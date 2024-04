Rodrygo, do Real Madrid, comemora gol marcado sobre o Manchester City - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 09/04/2024 21:05 | Atualizado 09/04/2024 21:45

Espanha - Rodrygo fez história no empate do Real Madrid com o Manchester City por 3 a 3 , nesta terça-feira, 9, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante balançou as redes e, assim, se tornou o maior artilheiro brasileiro dos Merengues na competição continental. Agora, são 19 gols no torneio.

"Sempre falo isso, minha competição preferida. Sempre me dou bem, e as coisas sempre saem bem para mim. Quero seguir assim, que isso não pare nunca, que eu continue indo bem por muitos anos. Hoje, fiz um gol, fui feliz, quero marcar no próximo jogo também", disse Rodrygo, à TNT Sports.

Real Madrid e City proporcionaram um jogo eletrizante. O Manchester City abriu o placar logo cedo, mas o Real correu atrás do prejuízo e buscou a virada. Depois, foi a vez dos Citizens retomarem a vantagem. Pouco depois, os Merengues deixaram tudo igual no marcador e deram números finais ao jogo. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17 de abril (quarta-feira), às 16h (de Brasília), no Eithad Stadium.

"Um jogão, dentro das expectativas. Acho que são as duas melhores equipes dentro do campeonato, foi um jogo à altura. Estamos um pouco tristes, queríamos ganhar na nossa casa, mas depois do que passou no fim do jogo, eles viraram... O empate deu confiança para o próximo jogo", analisou Rodrygo.