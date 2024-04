O inglês Harry Kane é um dos principais centroavantes do mundo - Christof Stache / AFP

Publicado 09/04/2024 19:42

Inglaterra - Harry Kane foi um dos personagens do empate por 2 a 2 entre Arsenal e Bayern de Munique, nesta terça (9), pela Liga dos Campeões . O inglês marcou o segundo gol do Gigante da Baviera e se isolou na artilharia do torneio continental, com sete bolas tentos anotados. Após a partida contra os Gunners, o camisa nove aproveitou para elogiar Gabriel Jesus, que deu uma assistência para Trossard igualar e fechar o marcador em Londres.