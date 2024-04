Na atual temporada, Vini Jr marcou 11 gols e deu quatro assistências em 20 jogos - AFP

Publicado 09/04/2024 19:06

Espanha - Vini Jr protagonizou mais uma noite de gala na Liga dos Campeões. Com duas assistências no empate do Real Madrid por 3 a 3 contra o Manchester City, nesta terça-feira (9) , o jogador se tornou o terceiro brasileiro com mais participações em gols na história da competição continental.

O atacante já tem 38 participações em gols desde que começou a jogar o torneio. São 26 bolas na rede e 12 assistências. Assim, fica empatado em terceiro com Juninho Pernambucano. Na frente do camisa 7 do Real estão apenas Neymar, com 76, e Kaká, com 52. Os dados são do perfil "Data Futebol".

Vinícius Júnior chega a 38 G/A na Champions League, iguala o Juninho Pernambucano e se torna o 3° brasileiro com mais participações em gols na HISTÓRIA da Champions League.



1. Neymar [76 G/A] (81 Jogos)

2. Kaká [52 G/A] (85 Jogos)

3. VINÍCIUS JÚNIOR [38 G/A] (52 Jogos)

4.… pic.twitter.com/UZ5A4rjkk2 — DataFut (@DataFutebol) April 9, 2024

Vinícius soma 29 jogos pelo Real Madrid na atual temporada. No período, o brasileiro marcou 18 gols e distribuiu dez assistências.