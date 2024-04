Brasileirão deste ano terá novidade no VAR - Fernando Torres / CBF

Publicado 09/04/2024 18:45

Rio - Vasco e Grêmio, em São Januário, e Corinthians e Atlético-MG, na Neo Química Arena, dois jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que serão disputados no domingo, vão ter uma novidade. Os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público pelo sistema de som das arenas por intermédio do microfone que os juízes já usam.

"Entendemos que é um avanço muito grande essa ferramenta de transparência. A CBF já trabalha com o telão ao vivo das revisões, com as linhas virtuais no telão e na televisão. Essa novidade é um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. Além da transparência, revelar as decisões, humaniza a figura do árbitro e dá a ele o poder de explicação para que as pessoas entendam desde quando ele toma a decisão final", disse Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Segundo a CBF, "a Comissão de Arbitragem da CBF recebeu a aprovação da Fifa para implementar o recurso." A comunicação da decisão foi testada recentemente nos Mundiais de Clubes e na final da Supercopa Feminina. Ambos os torneios tiveram o aval da Fifa.

Na competição feminina, em fevereiro, a árbitra Deborah Cecília Cruz Correia anunciou para os torcedores que anularia o gol do Cruzeiro marcado irregularmente por Byanca Brasil, durante jogo entre o time mineiro e o Corinthians, na Neo Química Arena. O VAR recomendou que a árbitra revisasse a jogada. Pelo replay, ela assinalou toque no braço da jogadora cruzeirense, invalidou o gol e fez o anúncio para o público.